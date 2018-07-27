كوريا الجنوبية تحتج لدى الصين بعد اختراق مجالها الجوي

استدعت كوريا الجنوبية مسؤولا في السفارة الصينية، اليوم الجمعة، للاحتجاج على تحليق طائرة عسكرية صينية في منطقة الدفاع الجوي للبلاد في ثالث حادثة من نوعها هذا العام.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن سيئول دفعت بمقاتلات لاعتراض طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي للبلاد، وفقا لـ"رويترز".

© AFP 2018 / JOHANNES EISELE كوريا الجنوبية ترسل مقاتلات لاعتراض طائرة حربية صينية

وأضاف البيان أن الطائرة الصينية أمضت أكثر من أربع ساعات في منطقة الدفاع الجوي بعد أن حلقت بالقرب من صخرة مغمورة في المنطقة التي تسيطر عليها سيئول وتطالب بها بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ للصحفيين في بكين إنه ليس لديه علم بالأمر وأحال الأسئلة إلى وزارة الدفاع التي لم ترد حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقالت وزارة الدفاع في سيئول إنها استدعت دو نونغ يي الملحق العسكري في سفارة بكين وحثت الصين "بكل صرامة" على اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وقالت الوزارة في بيان: "تعبر حكومتنا عن أسفها ونتعامل مع الأمر بجدية شديدة".

وأضافت الوزارة أن طائرات حربية صينية حلقت بنفس الطريقة فوق منطقة الدفاع الجوي الخاصة بكوريا الجنوبية في فبراير/ شباط، وأبريل/ نيسان بينما جرى رصد حادثتين مماثلتين على الأقل العام الماضي.