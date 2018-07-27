نتنياهو: قريبا سنحدد مستقبل غزة

ذكر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في جلسة مغلقة، قبل قليل، إنه في القريب سيضع خطة جديدة للوضع في غزة، على كل الجبهات.
نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن نتنياهو أجتمع مع وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، والجنرال جادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان، وقياداته العسكرية، لبحث الوضع العسكري في غزة.
ראש הממשלה לשרים בשיחות סגורות: בקרוב תקודם יוזמה חדשה להסדרה בעזה • @BarakRavid עם כל הפרטים >> https://t.co/169xUjpAS4— חדשות עשר (@news10) July 27, 2018
(צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון) pic.twitter.com/oMJcRi0tWA
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