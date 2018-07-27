نتنياهو: قريبا سنحدد مستقبل غزة

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إننا سنضع خطة جديدة للتعامل مع قطاع غزة.

ذكر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في جلسة مغلقة، قبل قليل، إنه في القريب سيضع خطة جديدة للوضع في غزة، على كل الجبهات.

نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن نتنياهو أجتمع مع وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، والجنرال جادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان، وقياداته العسكرية، لبحث الوضع العسكري في غزة.