خلافات عميقة في إسرائيل... ليبرمان خطط لحرب في غزة ونتنياهو منعه

أوضحت القناة الثانية العبرية، اليوم الجمعة، أن هناك خلافات عميقة بين القيادات الإسرائيلية حول الوضع في قطاع غزة، خاصة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان.
وكانت القناة العاشرة العبرية قد نشرت على شريط أخبارها القصير، قبل قليل، أن نتنياهو اجتمع مع وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، والجنرال جادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان، وقياداته العسكرية، لبحث الوضع العسكري في غزة.
وفي السياق نفسه، زار ليبرمان منطقة "غلاف غزة"، في محاولة لطمأنة المستوطنين فيها، مدعيا أن بلاده ليست معنية بالدخول في حرب ضد غزة.
كما أفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا" بأن ليبرمان جدد تهديدات لحركة "حماس" في قطاع غزة، ورأى أنه إذا كان هناك لون أحمر في مستوطنات "غلاف غزة"، فإنه سيكون اللون الأحمر في قطاع غزة قاتما.
ראש הממשלה לשרים בשיחות סגורות: בקרוב תקודם יוזמה חדשה להסדרה בעזה • @BarakRavid עם כל הפרטים >> https://t.co/169xUjpAS4— חדשות עשר (@news10) July 27, 2018
(צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון) pic.twitter.com/oMJcRi0tWA
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