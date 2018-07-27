خلافات عميقة في إسرائيل... ليبرمان خطط لحرب في غزة ونتنياهو منعه

دبت الخلافات السياسية العسكرية في سدة الحكم في إسرائيل بعد التباين الواضح حول الوضع العسكري في قطاع غزة.

أوضحت القناة الثانية العبرية، اليوم الجمعة، أن هناك خلافات عميقة بين القيادات الإسرائيلية حول الوضع في قطاع غزة، خاصة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان.

© East News / AP/FOTOLINK ليبرمان: اللون في غزة سيتحول إلى أحمر قاتم

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن ليبرمان خطط لعملية عسكرية في قطاع غزة ضد حركة "حماس"، في الثاني عشر من الشهر الجاري، ولكن نتنياهو تدخل لمنع اندلاع هذه الحرب، في دلالة على عمق الخلافات بينهما، خاصة حول حركة "حماس"، وقطاع غزة.

وكانت القناة العاشرة العبرية قد نشرت على شريط أخبارها القصير، قبل قليل، أن نتنياهو اجتمع مع وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، والجنرال جادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان، وقياداته العسكرية، لبحث الوضع العسكري في غزة.

وفي السياق نفسه، زار ليبرمان منطقة "غلاف غزة"، في محاولة لطمأنة المستوطنين فيها، مدعيا أن بلاده ليست معنية بالدخول في حرب ضد غزة.

كما أفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا" بأن ليبرمان جدد تهديدات لحركة "حماس" في قطاع غزة، ورأى أنه إذا كان هناك لون أحمر في مستوطنات "غلاف غزة"، فإنه سيكون اللون الأحمر في قطاع غزة قاتما.