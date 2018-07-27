مقتل 2 وإصابة 335 فلسطينيا في المظاهرات على الحدود الإسرائيلية

قتل 2 وأصيب ما يزيد عن 335 فلسطينيا، اليوم الجمعة، في المواجهات التي اندلعت مع الجيش الإسرائيلي على الجدار الفاصل بينهما.

© East News / AP/FOTOLINK خلافات عميقة في إسرائيل... ليبرمان خطط لحرب في غزة ونتنياهو منعه

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى الفلسطينيين وصل إلى اثنين، وإصابة ما يزيد عن 335 فلسطينيا، وسط تظاهر أكثر من 7000 فلسطيني أمام الجدار الفاصل بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن صبيا ابن 14 عاما ورجلا ابن 43 عاما قتلا اليوم في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وسط تظاهر الفلسطينيين وهم يحملون صورة الفلسطيني الذي قام بعملية طعن، أمس الخميس، في مستوطنة آدم في رام الله.

وكان المواطن الفلسطيني، محمد طارق، قد طعن إسرائيليا في مستوطنة آدام بالضفة الغربية، وأصاب اثنين آخرين. في وقت زار رئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، المكان الذي وقعت فيه عملية الطعن، وذلك صباح اليوم.