وصول أكثر من 30 مهاجرا إلى شاطئ إسباني وفرارهم من الشرطة

نزل أكثر من 30 مهاجرا، غير شرعي، تلاحقهم الشرطة، من قاربهم المطاطي على شاطئ إسباني، اليوم الجمعة، ثم تفرقوا سريعا، واختفوا بين الكثبان الرملية، وفي الغابات المحيطة.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov مهاجرون توقفت مسيرتهم في صربيا يريدون المضي قدما

نزل أكثر من 30 مهاجرا، غير شرعي، تلاحقهم الشرطة، من قاربهم المطاطي على شاطئ إسباني، اليوم الجمعة، ثم تفرقوا سريعا، واختفوا بين الكثبان الرملية، وفي الغابات المحيطة.

وبحسب وكالة "رويترز". أظهرت لقطات مصورة المهاجرين، وأغلبهم من الشبان، وهم يلقون سترات النجاة على متن القارب لدى اقترابهم من الشاطئ، ثم قفزوا من القارب نحو الشاطئ، وبدأوا في الركض، وسط دهشة المصطافين.

ووصل المهاجرون إلى شاطئ قرب طريفة، بعد عبور مضيق جبل طارق، الذي يفصل المغرب عن أوروبا، والذي أصبح ممرا أساسيا للمهاجرين.

وتقول بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إن 17 ألف مهاجر، تقريبا، وصلوا إلى البلاد هذا العام، وهو ضعف الرقم الذي وصل، في الفترة نفسها، من العام الماضي.

وشهدت أعداد الوافدين بالبحر زيادة، في الأسابيع الماضية، بسبب هدوء البحار.