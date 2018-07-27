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23:21 27 يوليو/ تموز 2018
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    منطقة التنف، سوريا

    القائم بأعمال مندوب روسيا: القاعدة الأمريكية في التنف لا تعزز إحلال السلام

    © AP Photo / Hammurabi's Justice News
    العالم
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    صرح القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، بأن القاعدة الأمريكية في التنف ليس لها تأثيرا إيجابيا على الوضع في سوريا.

    موسكو — سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال بحث مسألة المساعدات الإنسانية للأطفال في سوريا: "نحن لا نرى أن عمل قاعدة التنف يعزز إحلال السلام والقضاء على الإرهاب".

    المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
    © Sputnik . Nikolay Hiznyak
    زاخاروفا: الوجود العسكري الأمريكي في التنف يعيق القضاء على الإرهابيين في سوريا
    وأضاف:" لا توجد تحركات تدل على توفير الإمدادات الحيوية لسكان مخيم "الركبان" الواقع في منطقة مغلقة قرب القاعدة العسكرية الأمريكية في "التنف".

    وأضاف بوليانسكي "وبغض النظر عن ذلك، هناك "خوذ بيضاء" في هذا الموضوع، متنكرين في هيئة الدفاع المدني لسوريا، وشاركوا في أكثر الاستفزازات البغيضة، بما في ذلك واستخدام المواد السامة".

    وقال بوليانسكي في ختام كلامه "ومن هذا المنطلق بعد إجلاء "الخوذ البيضاء" في سوريا سيصبح الوضع أكثر أمناً، وسيتوقف هؤلاء عن عمل الاستفزازات ومساعدة الإرهابيين، بعد أن انتقلوا إلى رعاتهم الأجانب في أوروبا وأمريكا الشمالية".

    هذا وتقع في التنف إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا، حيث يتم تدريب قوات المعارضة المسلحة السورية وتجهيزها.

    وبالإضافة إلى القاعدة في منطقة التنف، يدعم التحالف الأمريكي (القوات الخاصة الأمريكية) "قوات سوريا الديمقراطية" في محافظات، الرقة والحسكة ودير الزور.

    وجدير بالذكر أن منظمة "الخوذ البيضاء"، المعروفة على نطاق واسع والمدعومة من الغرب، أعلنت أن هدفها إنقاذ المدنيين في مناطق القتال، لكن السلطات السورية تتهمها بالارتباط بالمتطرفين وأنشطة دعاية معادية، في حين وصفت الخارجية الروسية نشاط "الخوذ البيضاء" بأنها أداة في حملة إعلامية واسعة لتشويه سمعة السلطات السورية.

    ووفقاً لبيانات المنظمة، غادر سوريا 98 موظفاً عاملاً في المنظمة و324 من أفراد عائلاتهم هذا الأسبوع عبر إسرائيل، ومن المخطط في المستقبل لأن يستقروا في الدول الغربية.

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    الكلمات الدلالية:
    الأزمة في سوريا, الخوذ البيضاء, الجيش الأمريكي, الجيش السوري, قاعدة التنف, التنف, أمريكا, سوريا, روسيا
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