نائب الرئيس الأمريكي يجتمع مع رئيس وزراء إثيوبيا

قال البيت الأبيض في بيان إن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اجتمع مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الجمعة وأشاد "بجهود الإصلاح التاريخية" التي قام بها منذ توليه السلطة في أبريل/نيسان.

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاء في البيان أن بنس أشار إلى جهود أبي في "تحسين احترام حقوق الإنسان وإصلاح بيئة الأعمال وتحقيق السلام مع إريتريا".

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وأضاف البيان "شدد الزعيمان على قيم بلادهما المشتركة والتزامهما ببناء شراكة أقوى في المستقبل".

ومنذ أن تولى أبي السلطة، بدأت إثيوبيا إصلاحات شملت الإفراج عن سجناء سياسيين وتخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد وصنع السلام مع إريتريا المجاورة بعد عقدين من العداء.