سلطات كوريا الشمالية تنشئ مجموعة خاصة لتعزيز الحوار مع اليابان

أنشأت سلطات كوريا الشمالية مجموعة خاصة لتعزيز الحوار مع اليابان ، وجاء ذلك وفقا وكالة "كيودو " اليابانية نقلا عن مصادر فى الدوائر الدبلوماسية.

طوكيو — سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن المصادر قولهم، إنه لا يُستبعد أن تكون المجموعة قد تأسست خلال شهر نيسان / أبريل، قبيل انعقاد اجتماع القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية ، كيم جون أون ، واجتماع القمة الذي تم بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في 12 حزيران / يونيو.

© REUTERS / Pool ترامب يوجه الشكر إلى زعيم كوريا الشمالية

ووفقا لوكالة " كيودو"، لحين هذه اللحظة، لا يزال غير معروفا من سيترأس المجموعة الخاصة للتفاوض، لكن لا تستبعد أن يشغل هذا المنصب، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري الشمالي، كيم يونغ تشول.وفي 12 حزيران/يونيو الماضي، عقد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قمة تاريخية في سنغافورة، في أول لقاء يجمع بين رئيسي البلدين، بعد عقود من التوتر الشديد بينهما، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وقال ترامب عقب الاجتماع إنه وقع وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ "بسرعة كبيرة".

بينما وصف كيم جونغ أون، الوثيقة الختامية بأنها "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين، متعهدا "بتغييرات كبيرة" في المستقبل.

وتلزم الوثيقة بوينغ يانغ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتّحدة بأمن كوريا الشمالية.

واعترفت كوريا الشمالية عام 2002 بخطف 13 يابانياً بهدف تدريب جواسيسها على اللغة والعادات اليابانية، لكن حكومة طوكيو تؤكد رسميا أنه تم خطف 17 مواطنا على الأقل. وقد يكون العدد أكبر بكثير إذ أن الشرطة اليابانية تعدّ 800 مفقوداً، لا يمكن استبعاد عنهم احتمال الخطف من قبل بيونغ يانغ.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، أنه سيساعد طوكيو فى إعادة المخطوفين اليابانيين الذين اعتقلتهم كوريا الشمالية بين عامي 1970 و1980، إلى بلادهم.