القوات الأوكرانية تعلن عن 34 عملية إطلاق نار على مواقعها في دونباس

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، عن 34 عملية إطلاق نار على مواقعها في دونباس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها أسفرت عن مقتل جندي أوكراني.

كييف — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للعملية العسكرية، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "إن قوات الدفاع الشعبي بدونباس فتحت نيرانها ضد مواقعها 34 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

© Sputnik . جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها ثلاث مرات

وأضاف: "نتيجة للأعمال العدائية قتل جندي".

هذا وكان قد أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في 30 نيسان/أبريل، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، والتي استمرت أكثر من أربع سنوات و تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. و وفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.