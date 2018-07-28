المقاتلة الشبح الإسرائيلية تتصرف على نحو غريب... ما السبب؟

حصلت المفاجأة غير المتوقعة عندما ظهرت مقاتلة قاذفة إسرائيلية من طراز "إف-35" على شبكة الإنترنت في 23 يوليو/تموز.

وأمكن لمواقع الإنترنت أن تشاهد الطائرة الشبح الإسرائيلية على مدار الساعة.

ووفق موقع Flightradar24، انطلقت الطائرة من قاعدة نيفاتيم نحو غزة، ثم حلقت فوق البحر، واتجهت إلى حيفا.

وعن سبب كشف الطائرة الخفية الإسرائيلية عن نفسها قال موقع The Aviationist إن في هذا التصرف احتمالين: إما أن طائرة "إف-35" تصرفت على هذا النحو عمدا وإما انها أظهرت نفسها سهوا.

ولأن الطائرة الشبح الإسرائيلية أظهرت نفسها بعد ساعات قليلة من استخدام إسرائيل لنظامها الدفاعي "مقلاع داوود" ضد صواريخ سوريا فإن هناك من اعتبر ظهور المقاتلة الشبح الإسرائيلية جزءا من الحرب النفسية ضد سوريا.

ومن جهة أخرى، يشار إلى أن قائد القوات الجوية الإسرائيلية الجنرال اميكام نوركين أعلن في 23 مايو/أيار أن طائرات "أدير" (أطلق على طائرات "إف-35" الإسرائيلية تسمية "ادير" باللغة العبرية) دخلت الخدمة وبدأت تنفذ المهام المسندة لها. ويفترض، إذن، ألا ترى القوات الجوية الإسرائيلية داعياً لتذكير جيران إسرائيل بوجود طائرات "إف-35" ضمن صفوفها. ولهذا رأى الكثيرون أن طائرة "ادير" أظهرت نفسها على شاشات الرادار سهواً.