الدفاع الروسية: عودة أكثر من 260 لاجئ إلى سوريا خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 260 لاجئ قد عادوا إلى أراضي الجمهورية العربية السورية على مدار اليوم الماضي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان مركز الاستقبال والتوزيع والإقامة للاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية: "عاد في اليوم الماضي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، 265 لاجئ (75 نساء و 131 طفلا)

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova الخارجية الروسية تعول على رؤية ألمانيا ضمن العملية الإنسانية في سوريا

ووصل منهم 83 شخصاً من الأراضي اللبنانية عبر نقطة التفتيش "زمراني" ، و 148 شخصا عبر نقطة تفتيش "المصنع" الحدودية ، ومن أراضي الأردن عبر معبر "نصيب" عاد 34 لاجئ.

وفقا للمركز، منذ 18 تموز/يوليو 2018 ، بلغ إجمالي الذين عبروا "زمراني" 2846 وعبر معبر "نصيب" 318 لاجئ.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 تموز/يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.

هذا ومن المقرر إجراء محادثات حول سوريا في الفترة من 30 إلى 31 تموز/يوليو، وعلى خلاف المفاوضات السابقة التي عقدت في أستانا، ستعقد هذه الجولة العاشرة على التوالي في سوتشي.

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.