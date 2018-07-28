نفث روح جديدة في أسرع مقاتلة أمريكية

من المتوقع أن تخضع طائرة "إف-15" الأمريكية لعملية تحديثية عميقة.

وتعتبر هذه الطائرة أسرع مقاتلة أمريكية وواحدة من المقاتلات الأكثر خطورة.

وقررت شركة "بوينغ" المصنعة للطائرات تطوير هذه الطائرة إلى طائرة جديدة تحمل اسم F-15X وفقا لإفادة موقع The Drive.

وتتضمن العملية التحديثية التطويرية التي ستخضع لها مقاتلة "إف-15" تزويدها بمعدات جديدة وزيادة قدرتها القتالية من خلال تزويدها بعدد قياسي من صواريخ جو — جو هو 22 صاروخا.

وستستطيع طائرة F-15X أن تحمل 28 قنبلة موجهة و8 صواريخ من فئة "جو — جو" بدلا من 22 صاروخا، أي أن الطائرة الجديدة ستكون أخطر بمرتين من مقاتلة "إف-15" التي صممت لحمل 10 صواريخ.

ومن المهم بمكان أن طائرة F-15X ستكون أسرع من المقاتلة الأمريكية الأحدث "إف-35" وأرخص منها ثمناً.

وكانت القوات الجوية الأمريكية قد فكرت في إحالة مقاتلة "إف-15" على المعاش. أما الآن وبعد أن أعلنت شركة "بوينغ" اقتراحها، فلا بد أن تفكر القوات الجوية الأمريكية في تأجيل ذلك.