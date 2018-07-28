أستراليا تستضيف أحد أكبر التدريبات العسكرية الجوية في آسيا والمحيط الهادي

امتلأت السماء في منطقة على الشريط الساحلي شمال أستراليا بطائرات من 16 دولة، اليوم السبت، في إطار أحد أكبر تدريبات القوات الجوية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتستضيف مدينة داروين 4000 من أفراد القوات الجوية و140 طائرة على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة مع مشاركة القوات الجوية لدول من مختلف أنحاء العالم في تدريب (بيتش بلاك).

© Sputnik . Evgeny Biyatov تدريبات على الاستعداد القتالي في المنطقة العسكرية المركزية الروسية

ويشمل التدريب التحليق ليلا وإعادة التزود بالوقود في الهواء ويتيح الفرصة أمام الدول لتبادل المعرفة وتعزيز التضافر بين القوات في إحدى أكبر مناطق التدريب الجوي في العالم.

ويقام تدريب (بيتش بلاك) كل سنتين وبدأته أستراليا وسنغافورة عام 1990. وقالت القوات الجوية الأسترالية الملكية في بيان على موقعها الإلكتروني إنه يتضمن استخدام أسلوب المحاكاة للتدريب على التصدي لتهديدات يمكن مواجهتها في بيئة القتال المعاصرة.

وأضاف البيان "توضح الأنشطة على غرار بيتش بلاك العلاقة القوية بين أستراليا والدول المشاركة والأهمية الكبيرة التي توليها للأمن الإقليمي ولتعزيز الروابط عبر منطقة آسيا والمحيط الهادي"، وفقا لرويترز.

والدول المشاركة هي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وهولندا والفلبين وسنغافورة والسويد وتايلاند ونيوزيلندا واستراليا.