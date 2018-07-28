بعد السيول اليابان تترقب وصول إعصار قوي وإلغاء أكثر من 100 رحلة طيران

ألغت اليابان أكثر من 100 رحلة طيران واستعد السكان، الذين عانوا بالفعل من سيول مدمرة، لمزيد من عمليات الإجلاء مع اقتراب إعصار قوي اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار جونجداري إلى اليابان في وقت متأخر، اليوم السبت، أو في وقت مبكر غدا الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار سيكون مصحوبا بأمطار غزيرة في أنحاء جزيرة هونشو ومن المحتمل أن يصل منسوب الأمطار إلى 400 ملليمتر في المنطقة المحيطة بطوكيو في الأربع والعشرين ساعة المقبلة حتى ظهر غد الأحد، كما نقلت وكالة "رويترز".

© AFP 2018 / Martin Bureau وفاة 14 في اليابان بسبب موجة حارة

وتعرضت المناطق الواقعة في غرب اليابان لسيول وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في مطلع الشهر الجاري.

ومن المرجح أن تشهد هذه المناطق أمطارا غزيرة وناشدت هيئة الأرصاد الجوية السكان بالتأهب لتنبيه إجلاء محتمل تصدره السلطات المحلية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن في مابي، التي كانت الأكثر تضررا من أسوأ كارثة طبيعية تشهدها اليابان في 36 عاما، استخدم العمال معدات ثقيلة لبناء سدود من أجولة الرمال على طول نهر تحسبا لهطول أمطار غزيرة قد ينتج عنها المزيد من السيول.

وألغت الخطوط الجوية اليابانية 107 رحلات مغادرة ووصول إلى مطارات هانيدا وطوكيو وغيرها.

كما تم تأجيل أو إلغاء مجموعة من المهرجانات الصيفية في منطقة طوكيو منها مهرجان سوميداجاوا الشهير للألعاب النارية الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم السبت.