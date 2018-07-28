مسؤول إيراني يعلن أول طرف يساند الجيش ضد أي إجراء عسكري أمريكي

قال مساعد وزير الدفاع الإيراني للشؤون القانونية والبرلمانية، رضا طلائي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لا يمكنه ارتكاب أي حماقة".

وفي تصريح أدلى به لمراسل وكالة أنباء "فارس"، في تويسركان، بمحافظة همدان غربي إيران، إن ترامب لا يمكنه ارتكاب أي حماقة لأن شعبنا سيقف بصورة أكثر وحدة ومقاومة ويقظة ووعيا من الماضي أمام الاستكبار وأمريكا والصهاينة".

وأكد أنه "على ترامب أن يشعر بقلق بالغ" مضيفا أنه "كان ينبغي على ترامب على الأقل أن يستفيد من تجارب رؤساء أمريكا السابقين لأن أي رئيس أمريكي وأي صهيوني هدد إيران حصل على نتيجة معاكسة تماما وهو ما سيتلقاه المسؤولون الأمريكيون أيضا".

وزاد التوتر مع إيران منذ أن أعلن ترامب في مايو/أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في 2015 للحد من الطموحات النووية لطهران.

ورفضت إيران يوم الاثنين تحذيرا من ترامب قال فيه إنها "ستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ" إذا لم تتوقف عن تهديد الولايات المتحدة.

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، اليوم الخميس 26 يوليو/تموز، إن إيران ترفض تحذيرات ترامب.

وأضاف سليمانى موجها حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "وجه تهديداتك إليّ لا إلى الرئيس"، حسب "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة شديدة اللهجة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، محذرا إياه من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.

وغرد ترامب عبر "تويتر": "إياك وأن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

وأضاف ترامب: "لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت… احترسوا!".