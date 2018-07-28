عمران خان يستعد لإجراء محادثات تشكيل ائتلاف في باكستان

من المتوقع أن يبدأ عمران خان الذي من المرجح أن يكون رئيس وزراء باكستان المقبل في إجراء محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم اليوم السبت مع أحزاب أصغر بعد أن أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج التي تأخرت كثيرا للتصويت الذي يقول عنه معارضون إنه شهد تزويرا.

وحصل حزب خان على 16.86 مليون صوت في أداء جاء أفضل من المتوقع وفي هزيمة ساحقة لحزب رئيس الوزراء السابق المسجون نواز شريف الذي جاء في المركز الثاني وحصل على 12.89 مليون صوت، وفقا لرويترز.

© East News / AP Photo/Justin Tallis, Pool باكستان تفتح تحقيقا جنائيا مع حزب نواز شريف قبل أيام من الانتخابات

لكن حزب خان سيشغل بذلك 116 مقعدا في البرلمان من أصل 272 وهو عدد لا يعطيه الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة منفردا دون شركاء وهي 137 مقعدا. وقد استبعد خان التحالف مع الحزبين الرئيسيين الآخرين في البلاد ووصفهما بأنهما فاسدان.

وعرض خان التحقيق في أي مزاعم بوقوع مخالفات في التصويت الذي جرى يوم الأربعاء والذي قال عنه حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف وعدد آخر من الأحزاب إن الجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد رجح كفته لصالح خان نجم الكريكيت السابق.

وانتقد مراقبو الاتحاد الأوروبي الأجواء السياسية في الفترة السابقة على التصويت وقالوا إنها لم تتسم بتكافؤ الفرص. وعبرت الولايات المتحدة عن نفس المخاوف.

ونشرت مفوضية الانتخابات الباكستانية اليوم السبت نتائج 270 دائرة انتخابية إذ تأجلت الانتخابات الخاصة بمقعدين في البرلمان. كما تجري إعادة إحصاء للأصوات في عدد من الدوائر بما يعني أن الأرقام النهائية قد تتغير.