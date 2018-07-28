بماذا أمر بابا الفاتيكان بعد قبول استقالة كبير أساقفة واشنطن المتهم بانتهاكات جنسية

وقال الفاتيكان، في بيان صدر اليوم، إن مكاريك، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات داخل الكنيسة الكاثوليكية، أرسل خطاب استقالته إلى البابا الليلة الماضية.
وفي الشهر الماضي، قال مسؤولون في الكنيسة الأمريكية إن المزاعم، حول اعتدائه جنسيا على مراهق قبل نحو خمسين عاما، ذات مصداقية.
ومنذ ذلك الحين، تقدم العديد من الرجال بشكاوى ضد ماكاريك تفيد بأنه أجبرهم على ممارسة الجنس معه في منزل على الشاطئ في نيوجيرسي عندما كانوا يدرسون الكهنوت.
وقال ماكاريك إنه "لا يتذكر على الإطلاق" الانتهاكات المزعومة ضد المراهق منذ خمسين عاما، لكنه لم يعلق على الاتهامات الأخرى، بحسب ما أفادت "رويترز".
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