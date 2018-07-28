بماذا أمر بابا الفاتيكان بعد قبول استقالة كبير أساقفة واشنطن المتهم بانتهاكات جنسية

أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، أن البابا فرانسيس قبل استقالة ثيودور مكاريك كبير الأساقفة السابق في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بعد مزاعم انتهاكات جنسية لقصر وشبان.

وقال الفاتيكان، في بيان صدر اليوم، إن مكاريك، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات داخل الكنيسة الكاثوليكية، أرسل خطاب استقالته إلى البابا الليلة الماضية.

© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI البابا فرنسيس يعبر عن "الألم والخجل" من فضيحة الانتهاكات الجنسية في تشيلي

وجاء في البيان: "قبل البابا فرانسيس استقالته من منصب الكاردينال وأمر بتعليق توليه أي منصب كهنوتي إلى جانب إلزامه بالبقاء في منزل لم يحدد له حتى الآن لقضاء الحياة في الصلاة والتكفير عن الذنوب لحين النظر في الاتهامات المنسوبة إليه أمام محكمة كنسية عادية".

وفي الشهر الماضي، قال مسؤولون في الكنيسة الأمريكية إن المزاعم، حول اعتدائه جنسيا على مراهق قبل نحو خمسين عاما، ذات مصداقية.

ومنذ ذلك الحين، تقدم العديد من الرجال بشكاوى ضد ماكاريك تفيد بأنه أجبرهم على ممارسة الجنس معه في منزل على الشاطئ في نيوجيرسي عندما كانوا يدرسون الكهنوت.

وقال ماكاريك إنه "لا يتذكر على الإطلاق" الانتهاكات المزعومة ضد المراهق منذ خمسين عاما، لكنه لم يعلق على الاتهامات الأخرى، بحسب ما أفادت "رويترز".