مقتل سبعة في انهيارات أرضية في شمال تايلاند

قال مسؤول في تايلاند إن انهيارات أرضية وقعت شمالي البلاد، بسبب هطول الأمطار الغزيرة لعدة أيام، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، اليوم السبت، وفقدان شخص.

وقال براسيت دوساديونج، وهو مسؤول أمني محلي، في تصريحات إلى "رويترز" إن كل القتلى كانوا يعيشون في منطقة بو كلوا الجبلية في إقليم نان حيث تسببت الانهيارات الأرضية أيضا في إلحاق أضرار بمنازل وطرق.

© Sputnik . Ramil Sitdikov أمريكا تستعد لأمطار غزيرة قد تسبب انهيارات أرضية

وأضاف "حدث الأمر بسبب هطول الأمطار الغزيرة لما يقرب من أسبوعين. حذرنا الناس من مثل تلك الانهيارات الأرضية لكننا لم نتوقع أن تكون بهذا الحجم".

وتحدث الانهيارات الأرضية والفيضانات في تايلاند عادة في فترة الموسم المطير من مايو/أيار وحتى نوفمبر/تشرين الثاني.

وتسببت فيضانات واسعة النطاق في 2011 في مقتل أكثر من 900 شخص وتسببت في فترات توقف كبيرة في القطاع الصناعي وعرقلت النمو الاقتصادي.