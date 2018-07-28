أربعة مصابين في هجوم على مركز طبي شرقي أفغانستان

أصيب أربعة مواطنين من أفغانستان، اليوم السبت، في هجوم على مركز طبي وسط مدينة جلال آباد شرقي البلاد.

كابول — سبوتنيك. وأفاد الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار، عطا الله خوجياني، في بيان، بـوقوع "هجوم على مركز طبي لتدريب "القابلات" في الدائرة الأمنية الثالثة وسط مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان".

وفي تطور لاحق أعلنت الشرطة الأفغانية، حسب وكالة بجواك، "إصابة أربعة مواطنين في الهجوم".

© REUTERS / مقتل وإصابة 9 رجال أمن في هجوم انتحاري غربي كابول

والهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات أوقعت عشرات الضحايا في مدينة جلال اباد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولم يصدر إعلان للمسؤولية حتى الآن لكن تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا] أعلن مسؤوليته عن هجمات في الآونة الأخيرة وله معقل في إقليم ننغرهار المجاور على الحدود مع باكستان.

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر أيار/مايو الماضي، ارتفاعاً ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي الناتو، في إطار مهمة "الدعم الحازم" ومسلحي حركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم الخندق.