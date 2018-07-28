عضو في الكنيست يصف نتنياهو بـ"عديم الشخصية"

اتهم عضو كنيست إسرائيلي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعدم الشخصية، وليس لديه القدرة على اتخاذ القرارات.

قال عوفير شيلح، عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، إن نتنياهو مذبذب ومتردد في اتخاذ القرارات، وليس لديه شخصية مؤثرة، ويؤيد قرار ما، ثم يصوت ضده.

© AP Photo / Dan Balilty مكتب نتنياهو يعلق على تقارير الخلاف مع ليبرمان على ضرب غزة

وذكر عضو لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، عوفير شيلح، في مقابلة مع صحيفة " معاريف " العبرية، اليوم، السبت، أن بنيامين نتنياهو يتردد في اتخاذ القرارات، ولم يعالج المشاكل الأمنية والاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالوضع الأمني في قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة العبرية أن شيلح حذر من تدهور الوضع في قطاع غزة، إذ يرى ضرورة مواجهة حركة حماس في القطاع، والدخول في مواجهة عسكرية لردع الفلسطينيين في القطاع.