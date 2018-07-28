مطار ميونيخ الألماني يلغي ‭200‬ رحلة بسبب خرق أمني

قال مطار مدينة ميونيخ الألمانية، اليوم السبت، إن خرقا أمنيا دفع سلطات المطار لإغلاق الصالة رقم 2 مؤقتا مما أسفر عن إلغاء مئتي رحلة.

© REUTERS / Michaela Rehle إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا بسبب إضراب عام

وقالت شركة فلوجهافن مينشن المشغلة للمطار في بيان صحفي إن إغلاق الصالة تم بين الساعة 6.47 و11.44 بتوقيت وسط أوروبا (0447 و0944 بتوقيت جرينتش).

وأضافت أن رحلات الطيران استؤنفت في الساعة الثانية عصرا بتوقيت وسط أوروبا.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الخرق الأمني المذكور.