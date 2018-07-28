صحيفة: إدارة أوباما أرسلت أموالا لمنظمة سودانية على علاقة بـ"القاعدة"

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم، السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أرسلت 200 ألف دولار لتنظيم "القاعدة" عبر منظمة سودانية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم، في 1997، لاتهامها بدعم مجموعات متطرفة، بما فيها تنظيم "القاعدة"، الذي أقام مؤسسه وزعيمه السابق، أسامة بن لادن، في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.

وخفف الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، العقوبات في يناير/كانون الثاني 2017 على أن ترفع نهائيا بعد ستة أشهر، لكن خلفه، دونالد ترامب، مد مهلة المراجعة حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول. ولم ترفع السودان من قائمة الإرهاب، حتى الآن.