وزير إسرائيلي: نتنياهو مستمر في منصبه 10 سنوات

قال وزير إسرائيلي إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء سيستمر في منصبه عشر سنوات مقبلة.

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية ندوة للوزير الإسرائيلي، تساحي هنغابي، وزير التعاون الإقليمي، أنه أكثر القيادات السياسية لإدارة إسرائيل بعد ولاية بنيامين نتنياهو.

© AFP 2018 / MARC ISRAEL SELLEM عضو في الكنيست يصف نتنياهو بـ"عديم الشخصية"

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت، أن تساحي هنغابي الوزير الإسرائيلي بالحزب الحاكم " الليكود "، يعتبر نفسه أكثر القيادات السياسية تأهيلا لتولي مقاليد الحكم في إسرائيل، وبأن نتنياهو رئيس الحزب يمكنه الاستمرار في الحكم ما بين 10 — 11 عاما مقبلة.

وأشار الوزير الإسرائيلي حول الأزمة السورية، إلى أن إسرائيل لم تتدخل في الحرب الأهلية في سوريا، والسياسة الإسرائيلية هي منع التطور الإيراني في سوريا بأي ثمن. فالقدرات الإيرانية وصلت إلى 1300 كم.

كان عضو الكنيست، عوفير شيلح، قد ذكر، قبل قليل، أن "نتنياهو ليس لديه شخصية، ومذبذب ومتردد في اتخاذ القرارات".