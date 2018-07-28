وزير إسرائيلي: نتنياهو مستمر في منصبه 10 سنوات

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية ندوة للوزير الإسرائيلي، تساحي هنغابي، وزير التعاون الإقليمي، أنه أكثر القيادات السياسية لإدارة إسرائيل بعد ولاية بنيامين نتنياهو.
وأشار الوزير الإسرائيلي حول الأزمة السورية، إلى أن إسرائيل لم تتدخل في الحرب الأهلية في سوريا، والسياسة الإسرائيلية هي منع التطور الإيراني في سوريا بأي ثمن. فالقدرات الإيرانية وصلت إلى 1300 كم.
كان عضو الكنيست، عوفير شيلح، قد ذكر، قبل قليل، أن "نتنياهو ليس لديه شخصية، ومذبذب ومتردد في اتخاذ القرارات".
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