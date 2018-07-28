أمر عاجل من أردوغان... طائرة إسعاف تهبط في السودان لهذا السبب

كشفت وسائل إعلام عربية وتركية، اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر بإرسال طائرة إسعاف إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت وسائل الإعلام، إن طائرة إسعاف تركية هبطت عصر أمس الجمعة في مطار العاصمة السودانية الخرطوم، وعلى متنها طاقم طبي من أعلى المستويات بأمر من الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك وفقا لوكالة "شهاب" للأنباء.

وأضافت أن الطائرة نقلت الطبيب والداعية ورئيس جمعية الصداقة السودانية التركية الفاتح علي حسنين إلى مدينة إسطنبول للعلاج.

الرئيس التركي #أردوغان يُرسل طائرة إسعاف تركية مع طاقمها الطبي للسودان بعد أن بلغه اعتلال صحة رفيقه السوداني القديم "الفاتح علي حسنين" مستشار علي عزت بيجو فيتش ورئيس جمعية الصداقة السودانية التركية pic.twitter.com/dVU1hrDTa6 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) July 28, 2018

ويعتبر الفاتح حسنين، هو من أصدقاء الرئيس أردوغان المقربين، وتعرض قبل أيام إلى وعكة صحية، ويتلقى العلاج حاليا في أحد مستشفيات إسطنبول.