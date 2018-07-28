استقالة عضو كنيست عربي احتجاجا على قانون القومية

قدم عضو الكنيست العربي، زهير بهلول، استقالته من البرلمان الإسرائيلي على خلفية "قانون القومية".

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت، أن عضو الكنيست العربي عن "المعسكر الصهيوني"، زهير بهلول، قدم استقالته من الكنيست، على الهواء مباشرة، وأعلن عن عدم عودته للبرلمان الإسرائيلي، مجددا.

قال بهلول:

لا أريد إضفاء الشرعية على الكنيست العنصري والمتطرف، والكنيست الحالي (رقم 20) تحول إلى برلمان ضد الأقلية العربية وضد الديمقراطية في دولة إسرائيل . لا أستطيع الجلوس على الهامش والمشاهدة، ولا يمكن أن أبرر لأحفادي تأييدي للقرار في الكنيست حينما يسألونني.

הודעתו של זוהיר בהלול מבטאת תחושה קשה של המיעוט הערבי בישראל מול עריצות הרוב ולאומנות קיצונית.



חייבים לשלב כוחות למאבק למען מדינת ישראל שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית.

קוראת לאנשים טובים להצטרף ולעצור את הסחף כי יש ישראל אחרת! — ציפי לבני (@Tzipi_Livni) ٢٨ يوليو ٢٠١٨

ردت رئيس المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني ، على قرار بهلول، بالأسف، على قرار العضو عن "المعسكر الصهيوني"، حيث كتبت في تغريده على "تويتر":

شعور بهلول يعكس شعور الأقلية العربية وسط المجتمع الإسرائيلي، يجب أن نوحد قواتنا من أجل رفعة إسرائيل، فإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وأدعو الناس الطيبيين إلى التوحد من أجل إسرائيل واحدة.