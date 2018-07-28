وزيرا خارجية أمريكا وتركيا يتفقان على حل أزمة القس برانسون

القاهرة، سبوتنيك. اتفق وزيرا الخارجية الأميركي والتركي على مواصلة النقاش للتوصل لحل لأزمة احتجاز القس الأميركي آندرو برانسون، ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيثر نويرت، في بيان، اليوم السبت 28 يوليو/تموز الجاري: "أجرى وزيير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا بنظيره التركي مولود غاووش أوغلو لبحث حالة القس آندرو برانسون".

وأضاف البيان: "اتفق الجانبان على الالتزام بمواصلة النقاشات لحل هذه القضية، وتحديد الإشكاليات الأخرى ذات الاهتمام المشترك".