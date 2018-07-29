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01:39 29 يوليو/ تموز 2018
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    رئيس بيرو مارتن فيزكارا

    رئيس بيرو يقترح إجراء استفتاء على إصلاح سياسي وقضائي

    © REUTERS / GUADALUPE PARDO
    العالم
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    اقترح مارتن فيزكارا رئيس بيرو، اليوم السبت، إجراء استفتاء لتحديد حجم التأييد لمنع التمويل الخاص للحملات السياسية وإلغاء إعادة انتخاب أعضاء البرلمان وإنشاء مجلس ثان في الكونغرس.

    وفي أول كلمة له كرئيس بمناسبة يوم الاستقلال دعا فيزكارا الأغلبية التي تقودها المعارضة في الكونغرس إلى دعم الإصلاحات الرامية إلى اجتثاث الفساد المؤسسي في واحدة من أكبر الاقتصادات الواعدة في أمريكا اللاتينية، حسبما ذكرت رويترز.

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    © REUTERS / HANDOUT
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    وقال فيزكارا موجها حديثه لأعضاء البرلمان "حكومتي تراهن على تعزيز الدولة ككل بهدف إلحاق الهزيمة بمنظمات الفساد والإجرام التي تتغذي على بلدنا"، وأضاف:

    نريد مشاركة كل المواطنين ولذلك نحن مقتنعون بأن الاستفتاء صحي لبلدنا الديمقراطي.

    ولم يحدد فيزكارا موعدا لإجراء الاستفتاء لكن من المقرر أن يتوجه الناخبون في بيرو إلى مراكز الاقتراع في أكتوبر/ تشرين الأول لاختيار رؤساء البلديات وحكام الأقاليم وغيرهم من المسؤولين المحليين.

    يذكر أنه عندما تولى فيزكارا الحكم في مارس/آذار الماضي تعهد بمحاربة الفساد "مهما كان الثمن"، وشهدت بيرو على مدى الأسابيع الماضية خروج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على الفساد الممنهج.

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    الكلمات الدلالية:
    إصلاحات, كونغرس بيرو, فيزكارا, بيرو
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