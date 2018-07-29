نواب بريطانيون: المعلومات حول تأثير روسيا على الانتخابات بالعالم هي "قمة جبل الجليد"

أعلن رئيس لجنة التكنولوجيا الرقمية من مجلس العموم البريطاني داميان كولينز، اليوم الأحد، أن ما تمكن النواب من معرفته عن محاولات روسيا للتأثير على الانتخابات في جميع أنحاء العالم، هو ليست سوى "قمة جبل الجليد".

لندن — سبوتنيك. وقال كولينز: " لقد سمعنا شهادات حول حملات منسقة من قبل وكالات روسية للتأثير على كيفية تصويت الناس حول العالم، والذي يتضمن نشر الإعلانات عبر الـ "فيسبوك"، خلال الانتخابات في دول أخرى وفي انتهاك لقوانينها. لم يتمكن فيسبوك، من الكشف عن هذا في ذلك الوقت، واكتشف هذا فقط بعد نداءات متكررة لدراسة الأدلة على مثل هذه الأنشطة".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب سيبحث مع بوتين قضية "التدخل الروسي" بالانتخابات الأمريكية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنه "قلق للغاية من أن تبذل روسيا جهودا كبيرة للتدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة، وأنها يمكن أن تدفع باتجاه فوز الديمقراطيين"، على حد زعمه.

يذكر أن التحقيق في "التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلي علاقة ترامب نفسه مع روسيا، والتي نفاها كل من البيت الأبيض والكرملين، يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفي الكونغرس الأمريكي.