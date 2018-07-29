نواب بريطانيون: المعلومات حول تأثير روسيا على الانتخابات بالعالم هي "قمة جبل الجليد"

لندن — سبوتنيك. وقال كولينز: " لقد سمعنا شهادات حول حملات منسقة من قبل وكالات روسية للتأثير على كيفية تصويت الناس حول العالم، والذي يتضمن نشر الإعلانات عبر الـ "فيسبوك"، خلال الانتخابات في دول أخرى وفي انتهاك لقوانينها. لم يتمكن فيسبوك، من الكشف عن هذا في ذلك الوقت، واكتشف هذا فقط بعد نداءات متكررة لدراسة الأدلة على مثل هذه الأنشطة".
يذكر أن التحقيق في "التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلي علاقة ترامب نفسه مع روسيا، والتي نفاها كل من البيت الأبيض والكرملين، يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفي الكونغرس الأمريكي.
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