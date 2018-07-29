زلزال بقوة 6.4 درجة يهز إندونيسيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 6.4 درجة هز جزيرة لومبوك السياحية في إندونيسيا.

ونقلت رويترز عن الهيئة قولها بأن مركز الزلزال على بعد 128.75 كيلومتر شمال شرقي مدينة ماتارام وكان ضحلا للغاية مما يزيد تأثيره.

© Sputnik . Michail Fomitshev إندونيسيا تسابق الزمن لإنقاذ 140 راكبا بعد انقلاب عبارة

يذكر أن الإدارة الوطنية للأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء كانت قد أعلنت ، يوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز، أن زلزالا بقوة 6.0 درجات ضرب سواحل إندونيسيا.

وتم تسجيل هزات تحت الأرض، اليوم الثلاثاء، ويقع مركز الزلزال على بعد 240 كيلومترا من الشمال الغربي لجزيرة سانغيهي بإقليم سولافيسي الشمالي، وبؤرته على بعد 77 كيلو مترا. ولم ترد معلومات عن الضحايا وحجم الدمار حتى الآن.

الجدير بالذكر أن إندونيسيا تقع في أكثر المناطق الزلزالية نشاطا على كوكب الأرض وهي جزء مما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ وهو صدع تكتوني قوي. في هذه المنطقة من العالم تكون الصفائح التكتونية أكثر نشاطًا، وتتحرك الواحدة منها بمعدل سبعة سنتيمترات في السنة، حيث يسجل علماء الزلازل 6-7 آلاف هزة أرضية تفوق قوتها 4 درجات بمقياس ريختر سنويا.