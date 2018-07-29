فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة بكمبوديا

فتحت مراكز الاقتراع في كمبوديا، اليوم الأحد، وسط انتقادات لحملة قمع على المعارضين يشنها رئيس الوزراء هون سين الذي يستعد للاحتفاظ بالسلطة بعد نحو 33 عاما في منصبه.

والانتخابات العامة هي السادسة التي تجريها البلاد منذ عام 1993 عندما خرجت من الحرب التي استمرت لعقود، بحسب رويترز.

© AP Photo / Heng Sinith كمبوديا تنشر قوات مسلحة في استعراض للقوة قبل الانتخابات

وفي العاصمة فنومبينه، اصطف بعض الناس مبكرا في مراكز الاقتراع بوسط المدينة وهم يحملون بطاقات الهوية.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بتجمع نحو 4625 شرطيا يرتدون السترات الواقية من الرصاص ويحملون بنادق آلية عند الاستاد الأولمبي في العاصمة الكمبودية فنومبينه، قبيل الانتخابات العامة والتي ينتقدها البعض بوصفها صورية.

ومن المتوقع أن يحقق رئيس الوزراء هون سين الذي يحكم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ أكثر من 30 عاما الفوز بسهولة بعد حل حزب المعارضة الرئيسي العام الماضي وما تلاه من حملة على المعارضة بما في ذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.