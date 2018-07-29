قادة تركيا روسيا ألمانيا وفرنسا يجتمعون في إسطنبول يوم 7 سبتمبر لمناقشة سوريا

كما يناقش القادة الأربعة جدول أعمال القمة الثلاثية لتركيا وروسيا وإيران بشأن سوريا.
وأضاف أردوغان، أن تركيا: "بالطبع ستستمر في إقامة علاقات مع روسيا خارج القمة الرباعية". مشيراً إلى أنه، بعد القمم الثلاثية لتركيا وروسيا وإيران في سوتشي وأنقرة، سيعقد اجتماع في طهران.
وفي وقت سابق، قال مستشار المرشد الإيراني الأعلى علي أكبر ولايتي، إن اجتماع رؤساء روسيا، تركيا وإيران، فلاديمير بوتين، وطيب أردوغان وحسن روحاني، حول سوريا سيعقد قريباً في طهران.
يشار إلى أن الاجتماع الثلاثي الثاني لرؤساء روسيا وتركيا وإيران، بشأن سوريا، قد جرى في 4 نيسان/أبريل في أنقرة. عقدت القمة الأولى في سوتشي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. بعد المحادثات في سوتشي، جرى التوقيع على بيان مشترك لقادة الدول الثلاث.
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