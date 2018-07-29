ظريف: سنبرهن لترمب أن عليه الإقلاع عن "إدمان" فرض العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن سياسة فرض العقوبات على إيران، لن تجدي نفعا، داعيا إلى استغلال الشرخ في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool ظريف ردا على تهديد ترامب: احترس

طهران- سبوتنيك . وخلال كلمته، في أول ملتقى مشترك للسفراء ورؤساء البعثات الإيرانية في الخارج مع الناشطين في القطاع الخاص، في طهران، قال ظريف، حسبما نقلت وكالة فارس، "يجب أن نحول الضغط الحالي على إيران إلى فرصة، في الأشهر القليلة القادمة، لكي نبرهن للولايات المتحدة أنه يتعين عليها التخلي عن إدمان فرض العقوبات".

وقال ظريف: "أنا لست ساذجا لاعتقد أنه يمكننا خلق صراع بين أوروبا والولايات المتحدة، هناك الآن فجوة بينهما ويمكننا أن نستفيد من هذه الفجوة كفرصة، ولسنا بحاجة إلى سد الفجوة بين أمريكا وأوروبا".

وجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن، يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا] وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران.