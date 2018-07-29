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11:12 29 يوليو/ تموز 2018
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    شرطيات صينيات في بكين

    صيني مشتبه به في قضايا فساد يعود من الولايات المتحدة ويسلم نفسه

    © AFP 2018 / Goh Chai Hin
    العالم
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    قالت هيئة رقابية معنية بمكافحة الفساد في الصين، أن صينيا يشتبه تورطه في قضايا فساد كان على قائمة البلاد لأكثر 100 هارب مطلوب حول العالم عاد إلى الصين من الولايات المتحدة بعد تسليم نفسه.

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    وفر تشانغ يونغ قوانغ، وهو رجل شرطة سابق بمدينة شنتشن بجنوب الصين، إلى الولايات المتحدة في 2010 وكان مطلوبا على خلفية الاشتباه في تلقيه رشا، وذلك بحسب اللجنة المركزية لفحص الانضباط.

    وقالت اللجنة، بحسب ما نقلت "رويترز"، إن تشانغ "عاد إلى البلاد من تلقاء نفسه وأعاد الأموال التي جناها بشكل غير مشروع"، ولم توضح مزيدا من التفاصيل.

    ولم يتسن الحصول على تعليق من تشانغ أو عائلته أو ممثل قانوني عنه.

    ونشرت سلطات صينية في أبريل/ نيسان 2015 قائمة بأكثر 100 مشتبه به مطلوب تعتقد أنهم يختبئون بأماكن حول العالم يعيش العديد منهم في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

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    وقالت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن تشانغ هو الشخص الرابع والخمسين من المدرجين بالقائمة الذين عادوا إلى الصين منذ إطلاق العملية.

    ونقلت اللجنة عن مسؤول لم تسمه قوله "سنقوم بجهود متواصلة في الحرب ضد الفساد واستعادة الأصول المسلوبة، ولن نترك مجالا للهاربين للاختباء ولا أمل للراغبين في الفرار".

    لكن العديد من الدول الغربية تتردد في مساعدة الصين في حملتها أو توقيع اتفاقيات تسليم مطلوبين، غير راغبة في إعادة أشخاص إلى بلد تقول جماعات حقوقية إن إساءة معاملة المشتبه بهم جنائيا لا تزال تمثل به مشكلة.

    وتشكو تلك الدول أيضا من أن الصين عادة ما تكون غير راغبة في توفير أدلة على الجرائم تكون مقبولة لدى المحاكم الغربية.

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    الكلمات الدلالية:
    اللجنة المركزية, كندا, الولايات المتحدة, اشتباه, أستراليا, تفاصيل, الحرب, قضية فساد, سلطات صينية, رويترز, الصين
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