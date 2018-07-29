صحيفة تتحدث عن "خطط إيرانية" لاستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

أفادت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها، أمس السبت، بأن ثمة تهديدا جديدا على إسرائيل في البحر الأحمر، بعد ورود معلومات بشأن خطط إيرانية لاستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية الانتباه إلى أن المناوشات الإيرانية الأمريكية استدعت التفكير الأمريكي بوجود قوة عسكرية للحفاظ على الممر الملاحي في مضيق هرمز، وذلك عقب استهداف ناقلتي نفط سعوديتين.
وذكرت الصحيفة العبرية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تشكيل "حلف عربي" من دول الخليج العربي ومصر والأردن لمواجهة التهديدات الإيرانية.
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