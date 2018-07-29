صحيفة تتحدث عن "خطط إيرانية" لاستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن هناك خططا إيرانية لاستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر عبر استخدام القذائف والألغام البحرية.

أفادت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها، أمس السبت، بأن ثمة تهديدا جديدا على إسرائيل في البحر الأحمر، بعد ورود معلومات بشأن خطط إيرانية لاستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

© AP Photo / El Nuevo Dia,Omar Perez شركة سعودية تقول إن إحدى سفنها أصيبت بأضرار طفيفة بحادث في البحر الأحمر

وأشارت الصحيفة إلى أن التهديدات لن تطال السفن الإسرائيلية فحسب، إنما السفن الغربية أيضا، وذلك بعد استهداف سفن سعودية في منطقة باب المندب على يد " الحوثيين ".

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية الانتباه إلى أن المناوشات الإيرانية الأمريكية استدعت التفكير الأمريكي بوجود قوة عسكرية للحفاظ على الممر الملاحي في مضيق هرمز، وذلك عقب استهداف ناقلتي نفط سعوديتين.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تشكيل "حلف عربي" من دول الخليج العربي ومصر والأردن لمواجهة التهديدات الإيرانية.