مسؤول في الحرس الثوري: لا يمكن تأمين الممرات الملاحية دون إيران

قال مساعد القائد العام لحرس الثورة الإيرانية للشؤون السياسية، العميد يد الله جواني، إن توفير الأمن للممرات المائية بالمنطقة غير ممكن من دون مشاركة إيران.

وبحسب وكالة "فارس"، قال العميد جواني: "إن أراد الأمريكيون أن يتصرفوا بغطرسة ضدنا فمن الطبيعي أن تقوم القوات المسلحة الإيرانية بما يلزم مستخدمة قدراتها وإمكانياتها من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية، ولذلك إن إرادوا أن يعرضوا مصالحنا للخطر فسوف نعرض مصالحهم للخطر أيضا".

© AFP 2018 / Aris Messinis أول دولة عربية ترد على أنباء تشكيل "حلف عربي أمريكي" ضد إيران

وأوضح: "أن الموقع الجيوسياسي لإيران هو بحيث لا يمكن ضمان أمن الممرات المائية بالمنطقة من دون مشاركتها"، مضيفا: "أن هذا الأمن رهن بشكل مباشر بإرادة النظام السياسي في إيران، وبناء عليه عندما تلجأ دولة ما إلى التهديد بمنع صادراتنا من النفط فإن التهديد الصادر من إيران بالمقابل يكون تهديدا يعتد به".

وأضاف العميد جواني: "إن الحقائق خلال العقود الأخيرة أظهرت أن من أهم أسباب انعدام الاستقرار في المنطقة يعود للتدخلات الأجنبية، وعوامل ذات صلة بصورة ما بتنظيمات مرتبطة بالخارج وبدول من خارج المنطقة".

وأكد المساعد السياسي للحرس الثوري: "لقد شهدنا نماذج من هذا الاضطراب الأمني في كل من سوريا وباكستان والعراق وأفغانستان، واليوم يتمتع الممر المائي في الخليج الفارسي ومضيق هرمز بالأمن الجيد من أجل نقل الطاقة والنفط، ويؤكد الكثير من الخبراء في العالم على الدور المحوري الذي تلعبه إيران من أجل إرساء الأمن في هذه المنطقة".

واختتم: "إن تحقيق هذا الأمر يعود إلى المكانة الاستراتيجية لإيران وإطلالها على الممرات المائية في هذه المنطقة من العالم، وما تمتلك من قدرات وإلى إرادة نظامها السياسي المستقر".