على خلفية توترات لقانون "القومية"... نتنياهو يتلقي برؤساء الطائفة الدرزية

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برؤساء مجلس الطائفة الدرزية في إسرائيل، بهدف مناقشة قانون "القومية".

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، التقى مع قيادات الطائفة الدرزية في محاولة للاستماع لشكاواهم من قانون "القومية اليهودية".

ראש הממשלה נתניהו והשרים יריב לוין ואיוב קרא נפגשו היום עם ראשי מועצות מהמגזר הדרוזי שם הוחלט כי יוקם צוות בראשות ראש הסגל יואב הורוביץ שיגיש בהקדם המלצות לפעולות שיחזקו את הקשרים החשובים בינינו. @yanircozin — מעריב אונליין (@MaarivOnline) July 29, 2018

وأفاد المحلل السياسي، شمعون آران، أن نتنياهو التقى بطائفة الدروز بصحية وزيرين إسرائيليين، للاستماع للشكاوى المقدمة ضد القانون من الدروز، بوجه عام، وذلك في أعقاب استقالة زهير بهلول عضو الكنيست من البرلمان الإسرائيلي.

רה"מ נתניהו והשרים יריב לוין ואיוב קרא נפגשו עם ראשי מועצות מהמגזר הדרוזי כחלק מהשיחות שמקיים רה״מ עם בני העדה בימים האחרונים.

נתניהו:



"יש ניסיונות בלתי פוסקים לבטל את הגדרת מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

חוקקנו את חוק הלאום כדי להבטיח שישראל תשאר מדינת הלאום של עמנו". pic.twitter.com/CHdSt8WE3S — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 29, 2018

كان زهير بهلول، عضو الكنيست عن "المعسكر الصهيوني"، قد فجر مفاجأة، مساء أمس السبت، وقدم استقالته من الكنيست على خلفية اعتراضه على "قانون القومية اليهودية".

ويذكر أن نتنياهو قد خصص الجزء الأكبر من الجلس الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لمناقشة تداعيات استقالة بهلول، والبحث في المطالب الدرزية.