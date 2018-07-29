الأطباء قلقون على صحة رئيس وزراء باكستان السابق في السجن

أعلن مسؤول في الحكومة الباكستانية، اليوم الأحد 29 يوليو/ تموز، أن الأطباء قلقون على صحة رئيس الوزراء السابق المسجون نواز شريف وطلبوا من سلطات السجن في روالبندي نقله إلى مستشفى.

وصرح حسن عسكري رضوي رئيس وزراء إقليم البنجاب قائلا "لاحظ الأطباء في سجن أديالا تغييرات في النشاط الكهربائي للقلب لدى نواز شريف"، بحسب وكالة "رويترز".

© East News / AP Photo/Justin Tallis, Pool بالفيديو... رئيس وزراء باكستان السابق يتعرض لاعتداء بالحذاء

وقال "لا يمكننا أن نجازف على الإطلاق بشأن صحة شريف وأمرنا سلطات السجن بنقله لمعهد روالبندي للقلب أو معهد باكستان للعلوم الطبية على الفور".

وكانت السلطات اعتقلت شريف وابنته مريم في 13 يوليو/ تموز بعد دقائق من عودتهما لباكستان، في مساع لحشد التأييد لحزبهما قبل انتخابات جرت في 25 يوليو/ تموز.

وتم نقل شريف وابنته إلى سجن أديالا في روالبندي، حيث يواجهان عقوبات مطولة بالسجن.

جدير بالذكر أن محكمة معنية بمكافحة الفساد في باكستان، كانت أصدرت حكما في السادس من يوليو/ تموز بحق شريف بالسجن عشر سنوات لدى عودته من بريطانيا، فيما حكم على ابنته، خليفته السياسية، بالسجن سبع سنوات لإدانتها فيما يتعلق بشراء شقق فاخرة في لندن في التسعينيات.