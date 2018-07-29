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15:53 29 يوليو/ تموز 2018
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    قارب يحمل مهاجرين في المتوسط

    خفر السواحل الإسباني ينقذ 334 مهاجرا

    © REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI
    العالم
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    قالت هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية، إن خفر السواحل الإسباني أنقذ 334 مهاجرا كانوا يستقلون 17 قاربا خشبيا، أمس السبت 28 يوليو/ تموز في مضيق جبل طارق وبحر ألبوران.

    قارب يحمل مهاجرين
    © REUTERS / YANNIS BEHRAKIS
    إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الموريتانية
    وتم إيواء المهاجرين في منشأة ببلدة باربيت أقامتها السلطات التي تواجه نقصا في مراكز الإقامة المؤقتة للمهاجرين، بحسب ما نقلته "رويترز".

    وزاد المهاجرون إلى إسبانيا الذين يصلون منهم إلى البلاد بطريق البحر بصورة ضخمة في الأسابيع الماضية مع حلول الجو الدافئ والاجتهاد في تقديم الخدمات للمهاجرين في منطقة الأندلس في جنوب البلاد.

    وبينما نقص كثيرا عدد للمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا بالمقارنة بالذروة التي حدثت في 2015 تقول أرقام وزارة الداخلية الإسبانية إن 17 ألف مهاجرا وصل البلاد هذا العام وهو ضعف العدد في نفس الوقت من العام الماضي.

    واشتعل الجدل حول الهجرة في إسبانيا بعد أن تقلد رئيس الوزراء الجديد بيدرو سانتشيث منصبه في يونيو/ حزيران ووافق بعدها على استقبال أكثر من 600 مهاجر كانوا على متن سفينة تابعة لمؤسسة خيرية بعد أن رفضت كل من إيطاليا ومالطا استقبالهم.

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    الكلمات الدلالية:
    الأندلس, السلطات, أوروبا, المهاجرين, رويترز, إسبانيا
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