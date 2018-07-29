البحرية الإسرائيلي تقتاد سفينة كسر الحصار إلى ميناء "أشدود"

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن القوات البحرية الإسرائيلية استولت على سفينة كسر الحصار القادمة لقطاع غزة.

وذكر أدرعي، إن "القوات البحرية أنهت السيطرة على سفينة كسر الحصار التي رفعت العلم الأوربي، وهي السفينة التي جاءت بالمخالفة للقانون الدولي، وأعلنا أنه يمكن نقل المساعدات الإنسانية لغزة عن طريق ميناء أشدود. وأنتهت العملية بدون خسائر، والسفينة في أشدود، حاليا".

דובר צה"ל:

הסתיימה פע' כוחות זרוע הים ונתפסה ספינה שהפליגה מאירופה להפר את הסגר הימי על עזה.

הספינה הייתה במעקב ונתפסה בהתאם לדין הבינ"ל

הכוחות הבהירו לספינה שהיא מפרה את הסגר וניתן להעביר ציוד הומניטרי לעזה דרך נמל אשדוד.

הפע' הסתיימה ללא אירועים חריגים.

הספינה מובלת לנמל אשדוד. pic.twitter.com/vBYdC3rk54 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 29, 2018

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم، الأحد، أن السفينة وصلت حتى مسافة 60 كيلو مترا من قطاع غزة في البحر المتوسط، واستولت عليها البحرية الإسرائيلية، وسحبتها إلى ميناء أشدود.

#عاجل لقد أوضحت القوات للمبحرين انهم يخرقون #الطوق_البحري القانوني وانه يمكن نقل المواد الانسانية الى قطاع #غزة عبر ميناء #أشدود. لقد استكملت العملية دون أحداث استثنائية. في هذه الساعة يتم اقتياد السفينة نحو ميناء أشدود. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 29, 2018

وأكدت الصحيفة العبرية أن السفينة تحمل على متنها 33 ناشطا، يدعمون كسر الحصار عن قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تشرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عملية ترحيل الناشطين والمتضامنين مع قطاع غزة، الذين كانوا على متن السفينة إلى الدول التي جاؤوا منها.