ترامب: مستعد لغلق الحكومة الأمريكية في هذه الحالة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه مستعد لإغلاق الحكومة الأمريكية، في حال لم يصوت الديمقراطيون لـ"لأمن الحدود" ولبناء الجدار العازل مع المكسيك.

وكتب ترامب اليوم الأحد 29 يوليو/ تموز، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "سأكون على استعداد لغلق الحكومة إذا لم يصوت الديمقراطيون لأمن الحدود، والذي يشمل بناء الجدار".

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

​وأضاف ترامب "يجب التخلص من برنامج اللوتري وعمليات القبض على المهاجرين والإفراج عنهم، وأن نتجه إلى نظام للهجرة يعتمد على المميزات، نحتاج لأشخاص عظماء يدخلون إلى بلدنا".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح خلال اجتماع مع أعضاء الكونغرس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج مهاجرين من "الثقوب القذرة".

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN بومبيو يؤكد ضرورة تعزيز أمن الحدود خلال زيارة للمكسيك

تصريحات ترامب هذه نقلتها صحيفة " بوليتيكو "، عندما اجتمع بوفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي جاؤوا لتقديم عرض بشأن مهاجرين من هايتي والسلفادور وبلدان أفريقيا.

حيث قال ترامب:"لماذا نحتاج إلى كل هؤلاء الذين يأتون من الثقوب القذرة"، حيث أعرب الرئيس الأمريكي أن بلاده يجب أن تستقبل لاجئين من دول مثل النرويج، خلال لقائه مع رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، يوم الأربعاء.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال أول زيارة له إلى المكسيك أنه يجب احترام القوانين وأكد ضرورة التعامل مع أمن الحدود بين البلدين في الوقت الذي أقر فيه بأن الولايات المتحدة كانت سببا في زيادة الطلب على المخدرات.