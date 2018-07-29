بالفيديو والصور... آثار زلزال إندونسيا القوي

ضرب زلزال قوي، اليوم الأحد 29 يوليو/ تموز، جزيرة لومبوك السياحية في إندونسيا، بلغت قوته 6.4 درجة بمقياس ريختر.

أسفر الزلزال عن مقتل 14 شخصا، ودفع القرويين إلى الفرار مسرعين من أسرتهم نحو الحقول المفتوحة لتجنب انهيار المباني، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس".

وأصيب ما يقرب من 162 شخصا، فيما تسببت الهزة الأرضية القوية في إلحاق الضرر بآلاف المنازل، وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الأكثر تضررا، وهي سيمبلون.

ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 40 آخرون بجروح إثر زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط #إندونيسيا في وقت مبكر من اليوم الأحد. وتعد أندونيسيا عرضة للزلازل نظرا لأنها تقع ضمن مناطق متأثرة بالزلازل تدعى "حزام النار في المحيط الهادئ". pic.twitter.com/RWgWlIgpJU — CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 29, 2018

​وأعلن المتحدث باسم وكالة التخفيف من أثر الكوارث، سوتوبو بورو نوجروهو، أن ماليزية، تبلغ من العمر 30 عاما، كانت تزور جبل رينجاني من بين القتلى.

Prelim M6.4 Earthquake Lombok region, Indonesia Jul-28 22:47 UTC, updates https://t.co/IdayRscMSb — USGSted (@USGSted) July 28, 2018

​وأضاف أن المنطقة أغلقت مؤقتا أمام المتسلقين؛ بسبب وجود تقارير عن انهيارات أرضية محتملة، متابعا "الحاجات الملحة الآن هي للمسعفين والنقالات والمعدات الصحية ومستلزمات الأطفال والغذاء".

FOX NEWS ALERT: At least 10 dead, 40 injured after powerful earthquake rattles a tourist destination in Indonesia pic.twitter.com/RJcrYjBEOE — FOX & friends (@foxandfriends) July 29, 2018

​وتم تسجيل هزات تحت الأرض، اليوم الثلاثاء، ويقع مركز الزلزال على بعد 240 كيلومترا من الشمال الغربي لجزيرة سانغيهي بإقليم سولافيسي الشمالي، وبؤرته على بعد 77 كيلو مترا. ولم ترد معلومات عن الضحايا وحجم الدمار حتى الآن.

Top story: @BBCWorld: 'Surveying the damage in Lombok after a powerful earthquake hit the popular tourist destination in Indonesiahttps://t.co/PJ3BAfupcZ ' pic.twitter.com/Iyedp3qi7C, see more https://t.co/US38hWYLrC — George Jole (@georgejole14) July 29, 2018

​الجدير بالذكر أن إندونيسيا تقع في أكثر المناطق الزلزالية نشاطا على كوكب الأرض وهي جزء مما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ وهو صدع تكتوني قوي.

​وفي هذه المنطقة من العالم تكون الصفائح التكتونية أكثر نشاطًا، وتتحرك الواحدة منها بمعدل سبعة سنتيمترات في السنة، حيث يسجل علماء الزلازل 6-7 آلاف هزة أرضية تفوق قوتها 4 درجات بمقياس ريختر سنويا.