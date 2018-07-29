العملة الإيرانية تواصل انهيارها غير المسبوق مع اقتراب العقوبات الأمريكية

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو/ أيار من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه بين القوى العالمية وإيران في عام 2015، التي رفعت بموجبها العقوبات عن طهران مقابل تقليص برنامجها النووي.
وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل/ نيسان نظرا لضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من أثر العقوبات.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران بأنه من أسوأ الاتفاقات في العالم، لكن في محاولة لإنقاذه، يعد الشركاء الأوروبيون فيه حزمة إجراءات اقتصادية لموازنة الانسحاب الأمريكي.
غير أن فرنسا قالت في وقت سابق هذا الشهر إن من المستبعد أن تستطيع القوى الأوروبية وضع حزمة اقتصادية لإيران من أجل إنقاذ الاتفاق النووي قبل نوفمبر/تشرين الثاني.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)