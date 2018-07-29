العملة الإيرانية تواصل انهيارها غير المسبوق مع اقتراب العقوبات الأمريكية

تراجعت العملة الإيرانية إلى مستوي قياسي منخفض جديد، اليوم الأحد، متجاوزة المئة ألف ريال للدولار، مع اقتراب تطبيق العقوبات الأمريكية ضد طهران في شهر أغسطس/ آب المقبل حيث ستفرض دفعة أولى من الإجراءات بوجه الاقتصاد الإيراني.

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو/ أيار من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه بين القوى العالمية وإيران في عام 2015، التي رفعت بموجبها العقوبات عن طهران مقابل تقليص برنامجها النووي.

© Sputnik . Sergey Guneyev رغم حظر المركزي… مشروع العملة الرقمية الإيرانية مستمر

وبحسب "رويترز" فقد هبطت قيمة الريال الإيراني اليوم إلى 111500 ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، من نحو 97 ألفا و500 ريال أمس السبت، بحسب موقع أسعار صرف العملات "بونباست.كوم" وقالت مواقع أخرى إن الدولار سجل ما بين 108 آلاف و500 ريال و116 ألفا و600 ريال.

وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل/ نيسان نظرا لضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من أثر العقوبات.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران بأنه من أسوأ الاتفاقات في العالم، لكن في محاولة لإنقاذه، يعد الشركاء الأوروبيون فيه حزمة إجراءات اقتصادية لموازنة الانسحاب الأمريكي.

غير أن فرنسا قالت في وقت سابق هذا الشهر إن من المستبعد أن تستطيع القوى الأوروبية وضع حزمة اقتصادية لإيران من أجل إنقاذ الاتفاق النووي قبل نوفمبر/تشرين الثاني.