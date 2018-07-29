الحزب الحاكم في كمبوديا يعلن فوزه في الانتخابات

أعلن حزب "الشعب" الكمبودي الحاكم، اليوم، الأحد، فوزه في الانتخابات العامة، التي جرت في البلاد اليوم، ووصفتها جماعات حقوقية بأنها لم تكن حرة ولا نزيهة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كان من المتوقع على نطاق واسع فوز رئيس الوزراء، هون سين، في هذه الانتخابات، نظرا لعدم وجود معارضة حقيقية. ولكن منتقدين وصفوا الانتخابات بأنها صورية، بسبب حملة ترهيب شنها، هون سين، وحلفاؤه ضد المنتقدين، بالإضافة إلى حل حزب المعارضة الرئيسي العام الماضي.

© AP Photo / Heng Sinith كمبوديا تنشر قوات مسلحة في استعراض للقوة قبل الانتخابات

وقال سوك إيسان، المتحدث باسم حزب الشعب ، إن حزبه فاز بما يقدر بـ 100 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 125.

وقال لرويترز إن "حزب الشعب الكمبودي حصل على 80 % من كل الأصوات، ونعتقد بأننا سنحصل على ما لا يقل عن 100 مقعد".

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج من شتى أنحاء البلاد، اليوم، الأحد. ومن غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية قبل منتصف أغسطس/ آب.