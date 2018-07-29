بالفيديو... حرائق كاليفورنيا تواصل الانتشار وتقتل 6 أشخاص وتشرد الآلاف

واصلت حرائق الغابات في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية في حصد الأرواح، وارتفع عدد الوفيات إلى ستة قتلى، بعد العثور على رفات بشرية يعتقد أنها لامرأة مسنة واثنين من أبناء أحفادها، فيما يجاهد عمال الإطفاء لإخماد النيران التي دمرت أحياء كاملة.

ودمر الحريق أكثر من 500 مبنى، وشملت أوامر الإجلاء في مدينة ريدينج التي تبعد 257 كيلومترا إلى الشمال من مدينة ساكرمنتو عاصمة الولاية وفي المنطقة المحيطة بها ما يربو على 38 ألف شخص اليوم الأحد، بحسب "رويترز".

ويعتبر حريق "كار فاير" هو الأقوى والأعنف من بين نحو 90 من حرائق الغابات المستعرة من تكساس إلى أوريجون، وأتى على نحو 84 ألف فدان من المزارع التي ضربها الجفاف منذ نشوب الحريق يوم الاثنين.

"It just destroyed these homes."



Video shows scorched houses and vehicles in a Redding, California neighborhood in the wake of the Carr Fire. The deadly blaze nearly doubled in size from Friday into Saturday. https://t.co/w4IDnfL9Js pic.twitter.com/5oAMGO1220 — ABC News (@ABC) July 28, 2018

​وأعلن مسؤولون أن الحريق يهدد أكثر من أربعة آلاف مبنى، كما ذكرت شرطة ريدينج أمس السبت، أنها تبحث عن 17 مفقودا.

#CarrFire Update:

— At least 5 people dead from wildfire in Redding, California

— Fire has burnt nearly 81,000 acres, only 5% contained

— 17 People missing

— 500 structures destroyed, 5,000 threatened

— “Firenadoes” or fire tornadoes reported in the area pic.twitter.com/uXS187GrDD — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 29, 2018

​وقال توم بوسينكو قائد شرطة مقاطعة شاستا، إنه تم العثور على ثلاث جثث في منزل محترق على مشارف ريدينج، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد حسم هوية أصحاب الجثث، لكن يعتقد أنها لثلاثة أقارب وأشارت تقارير إعلامية إلى أنهم طفلان في الرابعة والخامسة من العمر وجدة والدتهما وتبلغ من العمر 70 عاما.