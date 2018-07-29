بالفيديو... حرائق كاليفورنيا تواصل الانتشار وتقتل 6 أشخاص وتشرد الآلاف

ودمر الحريق أكثر من 500 مبنى، وشملت أوامر الإجلاء في مدينة ريدينج التي تبعد 257 كيلومترا إلى الشمال من مدينة ساكرمنتو عاصمة الولاية وفي المنطقة المحيطة بها ما يربو على 38 ألف شخص اليوم الأحد، بحسب "رويترز".
ويعتبر حريق "كار فاير" هو الأقوى والأعنف من بين نحو 90 من حرائق الغابات المستعرة من تكساس إلى أوريجون، وأتى على نحو 84 ألف فدان من المزارع التي ضربها الجفاف منذ نشوب الحريق يوم الاثنين.
"It just destroyed these homes."— ABC News (@ABC) July 28, 2018
Video shows scorched houses and vehicles in a Redding, California neighborhood in the wake of the Carr Fire. The deadly blaze nearly doubled in size from Friday into Saturday. https://t.co/w4IDnfL9Js pic.twitter.com/5oAMGO1220
وأعلن مسؤولون أن الحريق يهدد أكثر من أربعة آلاف مبنى، كما ذكرت شرطة ريدينج أمس السبت، أنها تبحث عن 17 مفقودا.
#CarrFire Update:— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 29, 2018
— At least 5 people dead from wildfire in Redding, California
— Fire has burnt nearly 81,000 acres, only 5% contained
— 17 People missing
— 500 structures destroyed, 5,000 threatened
— “Firenadoes” or fire tornadoes reported in the area pic.twitter.com/uXS187GrDD
وقال توم بوسينكو قائد شرطة مقاطعة شاستا، إنه تم العثور على ثلاث جثث في منزل محترق على مشارف ريدينج، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد حسم هوية أصحاب الجثث، لكن يعتقد أنها لثلاثة أقارب وأشارت تقارير إعلامية إلى أنهم طفلان في الرابعة والخامسة من العمر وجدة والدتهما وتبلغ من العمر 70 عاما.
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