91 قتيلا في حرائق اليونان

وصل عدد قتلى حرائق اليونان، إلى 91 شخصا، في وقت يخضع فيها 9 آخرين للعلاج.

وقال الأطباء الشرعيون إن هناك عدد من الأطفال ضمن قتلى الحرائق، حسب فرانس برس.

© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis أوروبا تتحد مع اليونان لإطفاء الحرائق

كما توفي 4 سياح أجانب منهم أيرلندي وزوجته، وسيدة بولندية وابنها.

ولا يزال عدد القتلى في الحرائق الممتدة شرق العاصمة أثينا، غير معروف "بسبب غياب التسجيل الدقيق للناجين الذي عُثر عليهم".

وصنفت وزارة البنية التحتية في اليونان 3366 منشأة غير صالحة للسكان، و800 أخرى متضررة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، تحمله المسؤولية السياسية عن حرائق الغابات التي راح ضحيتها 87 شخصا على الأقل.

وقال رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، للوزراء إنه لا يعرف على وجه التحديد "إن كانت السلطات قد قامت بكل الأمور بشكل صحيح فيما يتعلق بمواجهة الكارثة"، حسب "رويترز".

وتابع "دعوتكم هنا اليوم أولا لأتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن هذه المأساة أمام حكومتي والشعب اليوناني".

واتهمت المعارضة الحكومة بالفشل في مواجهة حرائق الغابات وحماية الأرواح من الموت.