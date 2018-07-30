ارتفاع عدد قتلى حرائق غابات كاليفورنيا الأمريكية

قال مسؤولون إن امرأة تبلغ من العمر 70 عاما واثنين من أبناء أحفادها كانوا بين ستة أشخاص لقوا حتفهم عندما استعرت حرائق غابات في منطقة بشمال كاليفورنيا والتهمت مناطق سكنية بأكملها.

وقال رئيس شرطة مقاطعة شاستا توم بوسينكو في مؤتمر صحفي بمدينة ريدينج الواقعة على أطراف المنطقة التي تشتعل بها الحرائق يوم الأحد: "إن شخصا آخر لقي حتفه في مسكن التهمه الحريق مما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى ستة بينهم رجلا إطفاء"، وأضاف أن أحدث الضحايا لم يمتثل لأمر الإخلاء، بحسب رويترز.

© AP Photo / Noah Berger السكان يفرون من حرائق غابات كاليفورنيا ومصرع شخص

وقال بوسينكو إن السلطات لا تزال تبحث عن سبعة أشخاص بعد العثور على تسعة آخرين كانوا قد اعتبروا في عداد المفقودين.

وظل أكثر من 38 ألف شخص قيد أوامر إخلاء يوم الأحد داخل وحول ريدينج، وهي مدينة تضم 90 ألف شخص وتبعد بنحو 257 كيلومترا عن شمال عاصمة الولاية سكرامنتو.

ويعتبر حريق "كار فاير"، الذي دمر أكثر من 500 مبنى، هو الأقوى والأعنف من بين نحو 90 من حرائق الغابات المستعرة من تكساس إلى أوريجون، وأتى "كارر فاير" على نحو 89 ألف فدان من المزارع التي ضربها الجفاف منذ نشوب الحريق يوم الاثنين الماضي.

وأكد السرجنت تيد كلوج بشرطة ريدينج أن "ثلاث جثث تم اكتشفاها بمنزل دمره الحريق على مشارف ريدينج هي لطفلين وجدة أحد أبويهما".

والضحايا الذين تم التعرف عليهم من قبل أقارب لهم عبر فيسبوك وتقارير إخبارية هم جيمس روبرتس (5 أعوام) وأخته إميلي (4 أعوام) والجدة ميلودي بلدسو (70 عاما).