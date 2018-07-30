محاولات لإنقاذ مئات العالقين بعد زلزال إندونيسيا

وقال المسؤول في وكالة الحد من الكوارث بشمال لومبوك "تشير أحدث المعلومات من الفريق الميداني إلى أنه سيتم إجلاء الجميع على جبل رينجاني اليوم"، بحسب رويترز.
ونقلت رويترز عن الهيئة قولها بأن مركز الزلزال على بعد 128.75 كيلومتر شمال شرقي مدينة ماتارام وكان ضحلا للغاية مما يزيد تأثيره.
وقالت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم إثر وقوع زلزال جزيرة لومبوك، وأوضحت أن الضحايا الثلاث من شمال وشرق الجزيرة التي يقصدها السياح الأجانب.
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