محاولات لإنقاذ مئات العالقين بعد زلزال إندونيسيا

قال مسؤول إندونيسي في مكافحة الكوارث إن جهودا جارية، اليوم الاثنين، لإنقاذ مئات المتسلقين الذين تقطعت بهم السبل على جبل رينجاني في جزيرة لومبوك بإندونيسيا بعد يوم من زلزال قوي بلغت شدته 6.4 درجة.

وقال المسؤول في وكالة الحد من الكوارث بشمال لومبوك "تشير أحدث المعلومات من الفريق الميداني إلى أنه سيتم إجلاء الجميع على جبل رينجاني اليوم"، بحسب رويترز.

© Sputnik . Michail Fomitshev زلزال بقوة 6.4 درجة يهز إندونيسيا

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت، أمس الأحد، إن زلزالا بقوة 6.4 درجة هز جزيرة لومبوك السياحية في إندونيسيا.

ونقلت رويترز عن الهيئة قولها بأن مركز الزلزال على بعد 128.75 كيلومتر شمال شرقي مدينة ماتارام وكان ضحلا للغاية مما يزيد تأثيره.

وقالت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم إثر وقوع زلزال جزيرة لومبوك، وأوضحت أن الضحايا الثلاث من شمال وشرق الجزيرة التي يقصدها السياح الأجانب.