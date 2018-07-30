اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الاثنين، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرتين خلال الـ 24 الساعة الماضية.

© Sputnik . جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها ثلاث مرات

لوغانسك- سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة " نوفوستي": "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة مرتين خلال الـ 24 الساعة الماضية، باستخدام قذائف هاون عيار 82 ملم وأسلحة عربات مدرعة وقاذفات قنابل يدوية من مختلف الأنواع، فضلا عن أسلحة خفيفة".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة، أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، جيلوبوك وبريشيب.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالي 60 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية، لم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت، يوم الأربعاء 27 حزيران/ يونيو، على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، ودخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو.

وبدأت السلطات الأوكرانية، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.