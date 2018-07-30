الصين: سقوط طائرة هليكوبتر شمالي بكين

قالت صحيفة تشاينا ديلي إن طائرة هليكوبتر سقطت قرب جسر في شمال بكين في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

© Sputnik . N. Bobrov إنذار بتهديد إرهابي يعيد طائرة الخطوط الصينية المتجهة من باريس إلى بكين

ولم تورد الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني معلومات بخلاف موقع الحادثة وهو قرب جسر جيشيانغسي. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الصينية مثل موقع ويبو الشبيه بتويتر مقطع فيديو لما بدا أنها الطائرة الهليكوبتر بعد تحطمها.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من صحة التقرير أو مقطع الفيديو.