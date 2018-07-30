تايلاند: مئات السياح محاصرون أعلى الجبل بسبب الانهيارات الأرضية

موسكو- سبوتنيك وذكر وزير الداخلية التايلاندي، أنوبونغ باوتشيندا، أن أكثر من 800 سائح، من بينهم 311 تايلانديا، محاصرون على جبل "رينجاني" الإندونيسي بسبب الانهيارات الأرضية، التي حدثت جراء الزلزال.
وكان زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب جزيرة "لومبوك" ذات الكثافة السكانية العالية في إندونيسيا، يوم أمس الأحد، في المنطقة المجاورة لبركان رينجاني، القريب من جزيرة "بالي" السياحية الشهيرة.
ووفقا لهيئة التعامل مع الكوارث في إندونيسيا، أعقب الزلزال ما لا يقل عن 11 هزة ارتدادية. وبحسب أحدث المعلومات، فقد لاقى 16 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 جراء هذا الزلزال.
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