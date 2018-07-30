تايلاند: مئات السياح محاصرون أعلى الجبل بسبب الانهيارات الأرضية

أعلنت السلطات في تايلاند، اليوم الاثنين 30 يوليو/ تموز، أن هناك المئات من السياح عالقون على أحد الجبال بسبب الانهيارات الأرضية التي تبعت زلزالا قويا ضرب المنطقة بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

موسكو- سبوتنيك وذكر وزير الداخلية التايلاندي، أنوبونغ باوتشيندا، أن أكثر من 800 سائح، من بينهم 311 تايلانديا، محاصرون على جبل "رينجاني" الإندونيسي بسبب الانهيارات الأرضية، التي حدثت جراء الزلزال.

© Sputnik . Michail Fomitshev زلزال بقوة 6.4 درجة يهز إندونيسيا

وأضاف الوزير، بحسب صحيفة"هاو سود" المحلية، أن "جميع السياح في أمان، ومن المتوقع أن يتم إجلاؤهم قريبا، وتقوم السلطات المحلية حاليا بعملية إنقاذ في منطقة رينجاني".

وكان زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب جزيرة "لومبوك" ذات الكثافة السكانية العالية في إندونيسيا، يوم أمس الأحد، في المنطقة المجاورة لبركان رينجاني، القريب من جزيرة "بالي" السياحية الشهيرة.

ووفقا لهيئة التعامل مع الكوارث في إندونيسيا، أعقب الزلزال ما لا يقل عن 11 هزة ارتدادية. وبحسب أحدث المعلومات، فقد لاقى 16 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 جراء هذا الزلزال.